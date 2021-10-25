Все сталося через недостатню ідеологічну підготовку в Україні. Таку думку висловив начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, генерал-майор Ігор "Сумрак" Гордійчук.
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Про вплив з боку Росії
Військовий переконаний, що за патріотизм у Збройних силах України можна не переживати. Мовляв, вони більше були готові виконувати завдання. Натомість щодо Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки у нього є побоювання. "Не впевнений, чи наважаться вони (на зраду – 24 канал), але щоб не вийшло другого Криму", – застеріг він.
Але, наприклад, судова система на 80% керується Московією. Правопохоронна – не охоронна, а саме правопохоронна – на 50%,
– зазначив Гордійчук.
"Сумрак" пояснив, що не має застережень щодо нових молодих кадрів, але старим – не довіряв би. Бойовий генерал наголосив, що відповідною перевіркою повинні займатися компетентні органи. Проте особисто його позиція – не брати таких на службу.
Що відомо про Ігора Гордійчука
Джерело: "Вікіпедія"
- 48-річний офіцер Головного командного центру Генерального штабу України, Герой України. Учасник війни на сході України. Народився у селі Залізниця на Рівненщині.
- На Донбасі очолював загін спецпризначення, який виконував завдання глибинної розвідки в тилу противника. Командував операцією із взяття під контроль стратегічної висоти Савур-могила.
- Зазнав важкого поранення голови під час виходу з Іловайська 29 серпня. Протягом тривалонр часу проходив реабілітацію у США.