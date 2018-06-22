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Генеральная ассамблея ООН рассмотрит вопрос вывода российских войск из Приднестровья

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Генеральная ассамблея ООН обсудит вывод российских войск с территории Молдовы
Генеральная ассамблея ООН обсудит вывод российских войск с территории Молдовы / un.org

В пятницу, 22 июня, Генеральная ассамблея ООН рассмотрит проект резолюции о выводе иностранных войск с территории Приднестровья.

Об этом сообщил молдавский телеканал Publika.

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Отмечается, что в подписании документа также приняли участие Румыния, Украина, Грузия, Эстония, Молдова, Латвия, Литва и Канада.

В проект резолюции входит ряд обязательств, которые Россия взяла на себя в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле. Одним из обязательств был вывод с территории Молдовы российских военных подразделений и вооружения.

Добавим, что речь идет об Оперативной группе российских войск, а не о миротворческих войсках.

В документе отмечается, что Молдова является нейтральным государством, согласно Конституции страны, поэтому пребывание на ее территории иностранных войск незаконно.

Всех участников ООН призывают уважать суверенитет и территориальную целостность государств, не угрожать никому и не использовать силу.

Теги: Новости России Новости политики Молдова Европа ООН
Источник: 24 Канал
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