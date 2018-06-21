В новом докладе ООН указали на грубые нарушения в Крыму

В оккупированном Крыму грубо нарушают права человека, прибегают к ограничению основных свобод и посягательству на право собственности.

Об этом говорится в опубликованном 20 июня докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В документе отметили, что в Крыму зафиксировали 28 подобных нарушений.

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Также в докладе говорится, что Россия не допускает представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Крым. Несмотря на это в ООН отметили, что все получили данные о нарушениях в Крыму.

Напомним, в городе Старый Крым, что в оккупированном Россией Крыму, в понедельник, 18 июня, провели обыски в доме крымских татар. Сотрудники ОМОНа задержали Юнуса Сейтумерова и его дочь.



Добавим, что 13 июня ФСБ РФ провела обыски в доме крымских татар в Ялте. Тогда российские силовики забрали с собой 27-летнюю девушку, родственники не знали, где она находится.