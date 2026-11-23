Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил во время выступления в Берлине на 72-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО, сообщает 24 Канал.

Adv

популярные видео

Что не так с этой идеей?

Рютте не выступил категорически против этой идеи. Однако это может серьезно замедлить способность принимать решения, если будут дублироваться оборонные институты.

Я бы предостерег от ситуации, когда все государства имеют собственные армии и сотрудничают с НАТО, а к этому добавится еще одна большая европейская структура– отметил Рютте.

При наличии двух параллельных командований в кризисный момент государства будут вынуждены тратить слишком много времени на принятие решений.

Если Путин нападет, то понадобится 2–3 недели, чтобы понять, кто чем занимается. Это может закончиться тем, что Путин уже будет в Роттердаме, пока мы придем к согласию– отметил Рютте.

Реклама

В то же время Рютте подчеркнул, что никаких возражений относительно таких инициатив нет. Но вряд ли это возможно реализовать в ближайшей перспективе.

Добавим, что недавно Рютте заявил, что НАТО будет защищать каждый сантиметр польской территории. Это произошло на фоне недавней российской атаки, в ходе которой две ракеты и беспилотник залетели на территорию Польши.