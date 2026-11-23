Про це генсек НАТО Марк Рютте сказав під час виступу в Берліні на 72-й сесії Парламентської асамблеї НАТО, передає 24 Канал.

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Що не так з цією ідеєю?

Рютте не виступив категорично проти цієї ідеї. Однак це може серйозно сповільнити здатність ухвалювати рішення, якщо будуть дублюватися оборонні інституції.

Я б застеріг від ситуації, коли усі держави мають власні армії та співпрацюють з НАТО, а до цього створиться ще одна велика європейська структура– зазначив Рютте.

За наявності двох паралельних командувань у кризовий момент держави змушені будуть витрачати надто багато часу на ухвалення рішень.

Якщо Путін нападе, то потрібно буде 2 – 3 тижні, щоб зрозуміти, хто чим займається. Це може закінчитися тим, що Путін вже буде в Роттердамі, поки ми дійдемо згоди– зауважив Рютте.

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Водночас Рютте підкреслив, що якихось заперечень щодо таких ініціатив немає. Але навряд чи це досяжно для реалізації в найближчій перспективі.

Додамо, нещодавно Рютте заявив, що НАТО захищатиме кожен сантиметр польської території. Це сталося на тлі нещодавньої російської атаки, під час якої дві ракети та безпілотник залетіли на територію Польщі.