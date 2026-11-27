Об этом Берсе сообщил в социальной сети X.

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Что заявил Берсе по прибытии в Киев?

Генеральный секретарь Совета Европы подчеркнул, что справедливый и прочный мир для Украины должен основываться на принципах ответственности, прав человека и верховенства права.

Справедливый и прочный мир для Украины должен основываться на ответственности, правах человека и верховенстве права. В течение следующих двух дней я буду встречаться с руководством Украины, чтобы продвигать работу Совета Европы в этом направлении– написал Берсе.

Что Совет Европы планирует для Украины?

18 ноября Комитет министров Совета Европы утвердил новый План действий для Украины на 2027–2030 годы под названием "Демократическая безопасность для Украины". Его ориентировочный бюджет составляет 70 миллионов евро.

План предусматривает поддержку демократической устойчивости Украины, укрепление верховенства права, независимости правосудия, защиты прав человека и проведение европейских реформ.

Совет Европы также участвует в создании механизмов привлечения России к ответственности за агрессию против Украины. В частности, 25 ноября Верховная Рада поддержала присоединение Украины к Руководящему комитету Специального трибунала по преступлению агрессии России.