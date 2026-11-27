Про це Берсе повідомив у соцмережі X.

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Що Берсе заявив після прибуття до Києва?

Генеральний секретар Ради Європи наголосив, що справедливий і тривалий мир для України має ґрунтуватися на принципах відповідальності, прав людини та верховенства права.

Справедливий і тривалий мир для України має ґрунтуватися на відповідальності, правах людини та верховенстві права. Протягом наступних двох днів я зустрічатимуся з керівництвом України, щоб просувати роботу Ради Європи задля цієї мети– написав Берсе.

Що Рада Європи планує для України?

18 листопада Комітет міністрів Ради Європи затвердив новий План дій для України на 2027 – 2030 роки під назвою "Демократична безпека для України". Його орієнтовний бюджет становить 70 мільйонів євро.

План передбачає підтримку демократичної стійкості України, зміцнення верховенства права, незалежності правосуддя, захисту прав людини та проведення європейських реформ.

Рада Європи також бере участь у створенні механізмів притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України. Зокрема, 25 листопада Верховна Рада підтримала приєднання України до Керівного комітету Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії.