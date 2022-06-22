По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, по состоянию на 22 июня, через несколько дней после огульной попытки наступления, российские войска не могут оправиться от поражения и собраться с новыми силами. Конечно, позиционные боевые действия при этом захватчики ведут достаточно активно, но вынужденно наращивают группировки для перехода к атаке.

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Когда именно русско-захватническая армия начнет свое нашествие на Славянск, пока неясно.

Генералы не могут уговорить бойцов пойти в бой

Долгий перерыв в наступательных действиях на Славянском направлении командование орков не планировало. Генералы считали, что им удастся продвигаться по городу без остановки путем многих волн наступления.

Впрочем, преградой выполнению очередных политических задач оккупантам традиционно стали защитники Украины. В фактически первой атаке на город участвовало более 700 русских солдат.

Бой был тяжелым и долгим для ВСУ, но наши могущественные герои сделали так, что врагам пришлось возвращаться на свои предыдущие позиции. До них доползло около 50 россиян. Все остальные остались на полях Донбасса навсегда.

После такой провальной попытки командование России быстро организовало переброску дополнительных сил на это направление, но бойцы отказались идти в бой.

Угрозы и увещевания со стороны командования на личный состав никак не действовали, из-за чего наступление на время захлебнулось.

Ответственные за взятие Славянска генералы договорились с офицерами и рядовыми "Ваньками", что дальнейшие попытки прорывов будут лишь после обеспечения значительного численного преимущества как по людям, так и по техническому обеспечению.

Уже несколько дней захватчики пытаются наскрести по закромкам и собрать нужное количество танков, БТРов и другой техники, которая позволила бы оккупантам более эффективно наступать.

Все очень боятся артиллерии

Впрочем, даже несмотря на обещанное прикрытие бронетехникой, авиацией и артиллерией, российские воины, которых должны отправить на захват Славянска, совсем не в восторге от такой перспективы. Так ведь или иначе им придется умирать.

Конечно, это никак не сказывается на всеобщей боеспособности войска, поскольку при всех проблемах генералитет оккупантов сохраняет определенный контроль над своими армиями. Тем не менее даже для самых ярых любителей "русского мира" в составе войска страны-агрессорки окопная романтика уже давно закончилась. Любому добровольцу-контрактнику достаточно пробыть на территории Украины хотя бы сутки, чтобы понять, что идет самая страшная война. Испуганными ходят даже те, кто прошел через горнила боев в Чечне, Грузии и Сирии, потому что ожесточение боев там совсем нельзя сравнивать со столкновениями в Украине.

Самую большую панику у россиян вызывает именно украинская артиллерия. Ибо боги войны уничтожают оккупантов ротами, взводами и, кое-где, батальонно-тактическими группами.

Не меньше напрягают оккупантов и украинские изобретения в виде беспилотников с минами и подствольными гранатами. Россияне жалуются, что не могут найти такого места, где бы они чувствовали себя в безопасности. Поэтому их моральное состояние просто ужасное.