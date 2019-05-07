Гениальный украинский авиаконструктор, который произвел революцию в сфере авиации

Игорь Сикорский – настоящий гений авиастроения. Уже в 22 года он покорил Европу своими изобретениями, подняв в небо самолет собственной конструкции. Его вертолет стал единственным вертолетом, который принял участие во Второй мировой войне. Кроме того, человечество и сегодня использует разработки Сикорского для изготовления вертолетов.

Будущий известный авиаконструктор родился в Киеве, а в 1889 году. Он много учился, сначала в Петербурге, затем в Париже, а затем и в Киевском политехническом институте. Читайте также: Взрыв на Deepwater Horizon: о последствиях одной из крупнейших техногенных катастроф в истории Парень всю жизнь мечтал о создании такого чуда, как вертолет. Эту идею, Игорю навеяли рисунки воздушного винта Леонардо да Винчи. Впоследствии реализовать свои планы ему удалось далеко за океаном. Уже в 22 года Игорь Сикорский стал известен во всей Европе. Он поднял в небо самолет собственной конструкции С-5, который передвигался со скоростью 125 километров в час и мог подниматься на высоту до 500 метров.



Игорь Сикорский – гениальный украинский авиаконструктор

Поэтому, юного авиаконструктора сразу пригласили в Петербург, где он создал четырехмоторные самолеты "Гранд" и "Илья Муромец". Они могли перевозить до 40 пассажиров или до 2,5 тонн груза. А 17 июня 1914 года самолет "Илья Муромец" смог преодолеть расстояние в 1221 километра из Петербурга до Киева. Именно этот самолет стал прообразом пассажирской и стратегической бомбардировочной авиации во всем мире.



Самолет "Илья Муромец" Игоря Сикорского

Такие достижения принесли небывалый успех изобретателю, однако через несколько лет Игорь Сикорский решает навсегда покинуть империю. Все планы для воплощения мечты разрушили февральские события 1917 года, работа практически остановилась. Многие квалифицированные работники были утеряны: кто-то должен выживать, оставив авиацию, кого-то репрессировали, другие – уехали за границу.

Поэтому в 1918 году изобретатель эмигрирует в Париж, а уже в следующем году – в США. Именно в Соединенных Штатах Сикорскому удалось воплотить свою давнюю мечту о создании вертолета. В 1923 году он основал собственную компанию под названием Sikorsky Aircraft. Первым инвестором компании стал товарищ Сикорского, известный композитор Сергей Рахманинов, вложивший в разработку проекта пять тысяч долларов.



Вертолет Игоря Сикорского

Первый в мире вертолет поднялся в небо в 1939 году, однако испытание закончилось не идеально. Когда он оторвался от земли, сила противодействия начала раскручивать сам вертолет в противоположную сторону. Сикорский быстро придумал, как исправить этот недостаток и взялся за совершенствование.

Работа была завершена, но официального испытания нового изобретения провести не удалось, вертолет был сразу же отправлен на рискованное задание. В тот день разгулялась сильная буря, корабли возвращались из открытых вод к берегу, однако одна баржа с двумя моряками на борту оторвалась. Люди оказались в ловушке и, казалось, что спасения уже не дождаться.

Именно тогда полиция Нью-Йорка вспомнила об удивительной разработке Сикорского. Изобретатель немедленно поднял в воздух вертолет и совершил невозможное. Моряки были успешно спасены, а новости об этом событии быстро разлетелись по миру.

Сикорский своими изобретениями спас не одну жизнь

Пораженное таким изобретением, правительство США сразу заказало 400 боевых единиц вертолета для армии и береговой охраны, впоследствии заказ поступил и от представителей Великобритании. Вертолет VS-300 способен был садиться на сушу, на поверхность воды или даже на палубу крейсера, а также переносить на борту до восьми противолодочных бомб. Таким образом, этот вертолет стал единственным вертолетом, который принял участие во Второй мировой войне.

В течение своей жизни в США изобретатель разработал 17 базовых типов самолетов и 18 вертолетов. За это время он получил ряд американских отличий и наград. Сам авиаконструктор всего гордился тем, что с помощью его изобретения можно спасать человеческие жизни.



Игорь Сикорский

Еще при жизни его имя появилось в национальном зале славы США, наряду с такими учеными как Эдисон и Пастер. Талантливый авиатор занимался авиаконструированием до конца своих дней. Умер Игорь Сикорский 26 октября 1972 года в городе Истон, штат Коннектикут. Вертолеты и сейчас выпускают именно по разработке Сикорского.