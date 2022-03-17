Соответствующее письмо поступило на имя главы Черновицкого областного совета Алексея Бойко от Генерального консула Польши в Виннице Дамиана Цярцински.
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В нем говорится о признании беспрецедентного нарушения международного порядка из-за российской агрессии против Украины.
Несмотря на смену образа своей деятельности, Польша продолжает поддерживать Украину на международной арене и непосредственно оказывает помощь всем нуждающимся, независимо от возраста, национальности и происхождения,
– указано в письме.
Кто будет предоставлять соответствующие услуги
Стоит отметить, что после приостановки работы Генконсульства Польши в Виннице соответствующие услуги будут предоставлять:
- Министерство иностранных дел Республики Польша;
- Генеральное консульство Республики Польша во Львове.
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