Визит Байдена
Об этом заявил глава министра иностранных дел и глава ОБСЕ Збигнев Рау. По его словам, визит президента США Джо Байдена в Польшу выглядит очень вероятным.
Читайтетакже Дроны России на территории НАТО: Столтенберг отреагировал на случаи в Польше, Румынии и Хорватии
Конкретной информации нет, но вполне разумно предположить, что если президент Байден в это время уедет в Европу, трудно представить лучшее место для обозначения позиции США,
– заявил министр.
Позиция Китая
По его словам, позиция Китая выглядит достаточно отстраненной от действий России в Украине, а Пекин базируется на территориальной целостности всех государств.
На вопрос о том, как возможная помощь КНР России повлияет на отношения Европы с Китаем, министр ответил:
"Политика – это реагировать на конкретные факты, а не на слухи. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Пока позиция Китая, кажется, полна дистанции от происходящего в результате российской агрессии".
Ранее в Китае заявили, что форум "Большой двадцатки" является неправильным местом для обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности, "таких как Украина".
Что такое G20
Это межправительственный форум, в состав которого входят крупнейшие экономики мира, включая Россию, Китай и США.
К теме Китай понимает как использовать Россию: смотрите видео