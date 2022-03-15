По словам Йенса Столтенберга, он не может подтвердить инцидент в Польше. Об этом глава Альянса заявил во время брифинга 15 марта.

К теме НАТО впервые развернуло силы реагирования: Альянс направляет подкрепление на восток

НАТО о случаях в Румынии и Хорватии

Столтенберг сообщил, что система ПВО НАТО отследила дрон, залетевший на территорию Румынии. Сразу же была ответная реакция. В частности, началось расследование. Эту ситуацию расследуют власти Румынии вместе с НАТО.

Альянс также расследует ситуацию с падением дрона на территории Хорватии.

Насколько мы понимаем, упавший вблизи Загреба дрон – это не был дрон, представлявший военную угрозу. Это не была атака,

– подчеркнул он.

Столтенберг добавил: эта ситуация показала странам НАТО: если наращивается воздушная активность в регионе, то нужно быть очень бдительным и очень осмотрительным. Речь идет о мониторинге ситуации, чтобы вовремя на нее отреагировать и гарантировать безопасность.

Также глава Альянса подчеркнул, что следует наладить коммуникацию с россиянами, чтобы предотвратить случаи, создающие очень опасные ситуации.

"Именно поэтому мы наращиваем свое присутствие и наращиваем возможности мониторинга", – отметил он.

Обратите внимание Упавший в Хорватии беспилотник нес авиабомбу, весом 120 килограммов

Как НАТО наращивает свою бдительность и присутствие

По словам Столтенберга, Альянс применяет новые виды техники, в частности системы Patriot. Также патрулирует воздушное пространство и увеличивает свои мощности для отслеживания и мониторинга.

"Чтобы мы смогли среагировать, если это будет нужно", – отметил генсек НАТО.

Беспилотники, пересекшие границы НАТО: что известно