В ведомстве отметили, что беспилотник упал на мягкую землю, а не на асфальт или бетон, что позволило избежать катастрофических последствий.

Читайте также Скорее всего, он – русский, – Арестович об упавшем в Хорватии беспилотнике

Беспилотник нес бомбу весом в 120 килограммов

Министр обороны подтвердил, что в кратере обнаружили следы взрывчатки и части авиабомбы, которые свидетельствуют о том, что это не был самолет-разведчик. Более того – бомба, найденная в беспилотнике, весила 120 килограммов.

Другие детали в Хорватии еще изучают. Однако в ведомстве сообщили, что есть определенные элементы, которые могут свидетельствовать о том, что самолет прибыл как с российской, так и с украинской территории.

В столице Хорватии упал беспилотник: что известно

В западной части хорватской столицы Загреба в ночь на 11 марта разбился беспилотник. Сначала сообщали, что он прилетел из воздушного пространства Венгрии, а оттуда – из Румынии.

В минобороны Румынии тогда проинформировали, что беспилотник пробыл на территории страны лишь несколько минут – в период с 23:23 до 23:26, а залетел якобы с территории Украины.

Алексей Арестович после этого отметил, что детали о беспилотнике, а также о том, откуда он прилетел, хорватские партнеры должны еще выяснить. Однако советник главы Офиса Президента добавил, что он, вероятнее всего, российский.

Важно – В Мариуполе использовали бомбу на 1 000 килограммов тротила: смотрите видео