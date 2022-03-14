У відомстві наголосили, що те, що безпілотник впав на м'яку землю, а не на асфальт чи бетон, дозволило уникнути катастрофічних наслідків.

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Безпілотник ніс бомбу вагою у 120 кілограмів

Міністр оборони підтвердив, що в кратері виявили сліди вибухівки та частини авіабомби, які свідчать про те, що це не був літак-розвідник. Ба більше – бомба, знайдена в безпілотнику, важила 120 кілограмів.

Інші деталі у Хорватії ще вивчають. Однак у відомстві повідомили, що є певні елементи, які можуть свідчити про те, що літак прибув як з російської, так і з української території.

У столиці Хорватії впав безпілотник: що відомо

У західній частині хорватської столиці Загреба у ніч на 11 березня розбився безпілотник. Спершу повідомляли, що він прилетів з повітряного простору Угорщини, а звідти – з Румунії.

У міноборони Румунії тоді проінформували, що безпілотник пробув на території країни лише декілька хвилин – у період з 23:23 до 23:26, а залетів нібито з території України.

Олексій Арестович після цього зазначив, що деталі про безпілотник, а також про те, звідки він прилетів, хорватські партнери повинні ще з'ясувати. Однак радник глави Офісу Президента додав, що він, найімовірніше, російський.

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