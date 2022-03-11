Про це повідомив речник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

Увага Страшний злочин проти людства і спроби залякати, – Арестович про хімзброю проти України

Хорватські партнери зараз з'ясовують остаточно, який безпілотний літальний апарат, кому належить, як він прилетів, куди впав. Потім нададуть офіційну інформацію. Попередньо вони сказали, що з території України, але напевно, що не український безпілотник,

– зазначив Арестович.

Та пояснив, що в України просто немає безпілотників, які можуть пролітати на таку відстань.

Це безпілотник, скоріш за все, російський, який запускався на нашу територію. Він втратив управління і залетів аж до Хорватії,

– додав Арестович.

Що відомо про безпілотник, який впав у Хорватії

У західній частині хорватської столиці Загреба у ніч проти 11 березня розбився невідомий літальний апарат.

Раніше повідомляли, що літальний апарат прилетів з повітряного простору Угорщини, а звідти – з Румунії. За даними міноборони Румунії, безпілотник пробув на території країни лише декілька хвилин – у період з 23:23 до 23:26.

У міноборони Румунії заявили, що безпілотник залетів з території України.

Російський літак атакував територію Білорусі, траєкторія польоту – дивитись відео