За словами Єнса Столтенберга, він не може підтвердити інцидент у Польщі. Про це очільник Альянсу заявив під час брифінгу 15 березня.

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НАТО про випадки в Румунії та Хорватії

Столтенберг повідомив, що система ППО НАТО відстежила дрон, який залетів на територію Румунії. Одразу ж була відповідна реакція. Зокрема, розпочалося розслідування. Цю ситуацію розслідують влада Румунії разом із НАТО.

Також Альянс розслідує ситуацію з падінням дрону на території Хорватії.

Наскільки ми розуміємо, дрон, що впав поблизу Загреба, – це не був дрон, що представляв військову загрозу. Це не була атака,

– наголосив він.

Столтенберг додав: ця ситуація показала країнам НАТО: якщо нарощується повітряна активність у регіоні, то треба бути дуже пильним та дуже обачними. Мовиться про моніторинг ситуації, щоб вчасно на неї відреагувати та щоб гарантувати безпеку.

Також очільник Альянсу підкреслив, що слід налагодити комунікацію з росіянами, аби запобігти випадкам, які створюють дуже небезпечні ситуації.

"Саме тому ми нарощуємо свою присутність та нарощуємо можливості для моніторингу", – зауважив він.

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Як НАТО нарощує свою пильність і присутність

За словами Столтенберга Альянс застосовує нові види техніки, зокрема системи Patriot. Також патрулює повітряний простір і нарощує свої потужності для відстеження та моніторингу.

"Щоб ми власне змогли зреагувати, якщо це буде потрібно", – зазначив генсек НАТО.

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