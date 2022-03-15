Візит Байдена

Про це заявив глава міністр закордонних справ та голова ОБСЄ Збігнєв Рау. За його словами, візит президента США Джо Байдена до Польщі виглядає дуже ймовірним.

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Конкретної інформації немає, але цілком розумно припустити, що якщо президент Байден в цей час поїде до Європи, важко уявити кращого місця для позначення позиції США,

– заявив міністр.

Позиція Китаю

За його словами позиція Китаю виглядає досить відстороненою від дій Росії в Україні, а Пекін базується на територіальній цілісності всіх держав.

На запитання про те, як можлива допомога КНР Росії вплине на відносини Європи з Китаєм, міністр відповів:

"Політика – це реагувати на конкретні факти, а не на чутки. Побачимо, як розвиватиметься ситуація надалі. Поки що позиція Китаю, здається, сповнена дистанції від того, що відбувається в результаті російської агресії".

Раніше у Китаї заявили, що форум "Великої двадцятки" є неналежним місцем для обговорення політичних питань і питань безпеки, "таких як Україна".

Що таке G20 Це міжурядовий форум, до складу якого входять найбільші економіки світу, включаючи Росію, Китай та США.

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