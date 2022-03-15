Про це заявив офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, зазначивши, що основна мета форуму не безпека, а економічне співробітництво.

Важливо Росія просить у Китаю різні форми допомоги та їжу, – CNN

Велика двадцятка є основним форумом для міжнародного економічного співробітництва, і це невідповідне місце для обговорення політичних питань та питань безпеки, таких як Україна,
– сказав Чжао.

Відповідну заяву він зробив після того, як його запитали про нібито плани індонезійського уряду вилучити тему України з порядку денного саміту.

Зазначимо, що саміт G20 відбудеться жовтні на індонезійському острові Балі. Але протягом року організовуються спеціальні заходи, зокрема робочі групи, зустрічі міністрів тощо.

Так, у лютому міністри фінансів G20 мали зустріч у столиці Індонезії Джакарті. На ній в основному обговорювали неминуче вторгнення Росії в Україну та економічні наслідки.

Що таке G20

Це міжурядовий форум, до складу якого входять найбільші економіки світу, включаючи Росію, Китай та США.

Підтримка Китаю

З одного боку Китай підтримує Україну: він вже скерував нам дві партії гуманітарної допомоги, а найближчим часом очікується поставка третьої.

Проте різні авторитетні американські ЗМІ повідомили про те, що Росія звернулася до Китаю по допомогу. У деяких джерелах йдеться тільки про сухпайки для військових, в інших – про допомогу зброєю та технікою. Тепер вибір за Китаєм. У Financial Times навіть вийшла промовиста обкладинка, де Сі Цзіньпін стоїть перед доленосним рішенням щодо України.

Сі Цзіньпін стоїть перед доленосним рішенням щодо України
Сі Цзіньпін стоїть перед доленосним рішенням щодо України / Фото FT (James Ferguson)

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