Росія зруйнувала стратегію Китаю

Перед вторгненням в Україну Путін зустрічався з президентом Китаю, після чого країни оголосили про партнерство без обмежень. Обидві країни, як пише Financial Times, поділяють ворожість до глобальної могутності США.

Варте уваги Китай і надалі буде доброю силою для України, – посол КНР на зустрічі з керівництвом Львівщини

Зазначається, що Китай може вести боротьбу із США у довгостроковій перспективі, коли Росія вибрала грубу силу проти України. Як йдеться у FT, Росія може перешкодити стратегії Китаю.

Нещодавно з'явилася інформація, що Росія може втягнути Китай у війну проти України. Кремль просить у Пекіна зброю та допомогу через санкції.

Китай через ймовірну підтримку Росії може отримати конфронтацію із Заходом та другорядні санкції.



Сі Цзіньпін стоїть перед доленосним рішенням щодо України / Фото FT (James Ferguson)

У Китаї вивчають те, що Захід, наклавши санкції на Росію, позбавив агресора доступу до валютних резервів. У Пекіні переживають, що через допомогу Москві можуть втратити свої резерви.

Через це президент Сі Цзіньпін опинився перед непростим рішенням щодо війни.

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