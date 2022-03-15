У цьому запевнив посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун під час зустрічі з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким.

Важливо 10 поранених на Яворівському полігоні у тяжкому стані, жоден іноземець не постраждав

"Пан посол зазначив, що Китай поважає той шлях, який обрали українці, бо право на самовизначення – суверенне для кожного народу. Також гість звернув увагу на те, що сила нашого народу – у єдності. КНР підтримала нас під час Генеральної Асамблеї ООН. Нинішній Китай є великою силою у світі, на нього озирається чимало країн. Сподіваємося, що на прохання нашого ворога про поміч Китай не поведеться", – зазначив Козицький.

Він також нагадав, що КНР вже скерувала Україні дві партії гуманітарної допомоги, а найближчим часом очікується поставка третьої. З початку дипломатичних відносин між двома країнами саме цьогоріч минає 30 років. І весь цей час КНР, за словами Козицького, є стратегічним партнером України.

Українці не хочуть воювати. Ми хочемо бути господарями на своїй землі і жити в мирі з партнерами, які готові співпрацювати з нами,

– резюмував Козицький.

Посол КНР на зустрічі з керівництвом Львівщини / фото з телеграму Козицького