В этом заверил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун во время встречи с главой Львовской ОВА Максимом Козицким. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"Господин посол отметил, что Китай уважает тот путь, который выбрали украинцы, потому что право на самоопределение – суверенное для каждого народа. Также гость обратил внимание на то, что сила нашего народа – в единстве. КНР поддержала нас во время Генеральной Ассамблеи ООН. Нынешний Китай является большой силой в мире, на него оглядывается много стран. Надеемся, что на просьбу нашего врага о помощи Китай не поведется", – отметил Козицкий.

Он также напомнил, что КНР уже направила Украине две партии гуманитарной помощи и в ближайшее время ожидается поставка третьей. С начала дипломатических отношений между двумя странами в этом году проходит 30 лет. И все это время КНР, по словам Козицкого, является стратегическим партнером Украины.

Украинцы не хотят воевать. Мы хотим быть хозяевами на своей земле и жить в мире с партнерами, которые готовы сотрудничать с нами,

– резюмировал Козицкий.

Посол КНР на встрече с руководством Львовщины / фото с телеграма Козицкого