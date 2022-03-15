Россия разрушила стратегию Китая

До вторжения в Украину Путин встречался с президентом Китая, после чего страны объявили о партнерстве без ограничений. Обе страны, как пишет Financial Times, разделяют враждебность к глобальному могуществу США.

Заслуживает внимания Китай и в дальнейшем будет хорошей силой для Украины, – посол КНР на встрече с руководством Львовщины

Отмечается, Китай может вести борьбу с США в долгосрочной перспективе, когда Россия выбрала грубую силу против Украины. Как говорится в FT, Россия может помешать стратегии Китая.

Недавно появилась информация о том, что Россия может втянуть Китай в войну против Украины. Кремль просит у Пекина оружие и помощь из-за санкций.

Китай из-за возможной поддержки России может получить конфронтацию с Западом и второстепенные санкции.



Си Цзиньпин стоит перед судьбоносным решением касательно Украины / Фото FT (James Ferguson)

В Китае изучают то, что Запад, наложив санкции на Россию, лишил агрессора доступа к валютным резервам. В Пекине переживают, что из-за помощи Москве могут потерять свои резервы.

Поэтому президент Си Цзиньпин оказался перед непростым решением относительно войны.