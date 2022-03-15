Об этом заявил Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, отметив, что основная цель форума – не безопасность, а экономическое сотрудничество.

Важно Россия просит у Китая разные формы помощи и еду, – CNN

Большая двадцатка является основным форумом для международного экономического сотрудничества, и это неподходящее место для обсуждения политических вопросов и безопасности, таких как Украина,
– сказал Чжао.

Соответствующее заявление он сделал после того, как его спросили о якобы планах индонезийского правительства изъять тему Украины с повестки саммита.

Отметим, что саммит G20 состоится в октябре на индонезийском острове Бали. Но в течение года организовываются специальные мероприятия, в частности, рабочие группы, встречи министров и т.д.

Так, в феврале министры финансов G20 встретились в столице Индонезии Джакарте. На ней в основном обсуждалось неизбежное вторжение России в Украину и экономические последствия.

Что такое G20


Это межправительственный форум, в состав которого входят крупнейшие экономики мира, включая Россию, Китай и США.

Поддержка Китая

С одной стороны, Китай поддерживает Украину: он уже направил нам две партии гуманитарной помощи, а в ближайшее время ожидается поставка третьей.

Однако разные авторитетные американские СМИ сообщили о том, что Россия обратилась в Китай за помощью. В некоторых источниках речь идет только о сухпайках для военных, в других – о помощи оружием и техникой. Теперь выбор за Китаем. В Financial Times даже вышла красноречивая обложка, где Си Цзиньпин стоит перед судьбоносным решением относительно Украины.

Си Цзиньпин стоит перед судьбоносным решением по Украине
Си Цзиньпин стоит перед судьбоносным решением относительно Украины / Фото FT (James Ferguson)

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