Об этом заявил Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, отметив, что основная цель форума – не безопасность, а экономическое сотрудничество.
Важно Россия просит у Китая разные формы помощи и еду, – CNN
Большая двадцатка является основным форумом для международного экономического сотрудничества, и это неподходящее место для обсуждения политических вопросов и безопасности, таких как Украина,
– сказал Чжао.
Соответствующее заявление он сделал после того, как его спросили о якобы планах индонезийского правительства изъять тему Украины с повестки саммита.
Отметим, что саммит G20 состоится в октябре на индонезийском острове Бали. Но в течение года организовываются специальные мероприятия, в частности, рабочие группы, встречи министров и т.д.
Так, в феврале министры финансов G20 встретились в столице Индонезии Джакарте. На ней в основном обсуждалось неизбежное вторжение России в Украину и экономические последствия.
Что такое G20
Это межправительственный форум, в состав которого входят крупнейшие экономики мира, включая Россию, Китай и США.
Поддержка Китая
С одной стороны, Китай поддерживает Украину: он уже направил нам две партии гуманитарной помощи, а в ближайшее время ожидается поставка третьей.
Однако разные авторитетные американские СМИ сообщили о том, что Россия обратилась в Китай за помощью. В некоторых источниках речь идет только о сухпайках для военных, в других – о помощи оружием и техникой. Теперь выбор за Китаем. В Financial Times даже вышла красноречивая обложка, где Си Цзиньпин стоит перед судьбоносным решением относительно Украины.
Си Цзиньпин стоит перед судьбоносным решением относительно Украины / Фото FT (James Ferguson)
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