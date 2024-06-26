Россияне, не стесняясь, хвастаются тем, как осуществляют геноцид на оккупированных территориях. В частности, на интересный отрывок из стрима Кирилла Федорова обратил внимание журналист Денис Казанский, сообщает 24 Канал.

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Россияне признаются в собственных преступлениях

Пока россияне продолжают врать, что Буча – это, мол, фейк и постановление, Z-пропагандисты в прямом эфире рассказали, как в оккупированном Бердянске отправили "на подвал" девушку за фразу на украинском.

... Welcome to Мариуполь, Бердянск. Вы увидите "базирующиеся российские города". Мы их за два года "очистили". Вот сначала (оккупации – 24 Канал) в Бердянске заехал на заправку, и мне девушка говорит: "Добрый вечер, прикладывайте карточку". Я спрашиваю, чего это она со мной на украинском разговаривает, она ответила, что хочет так. Ну я ее до ближайшего поста ГИКР отправил, поехала "отдыхать на подвал",

– признался в преступлении пропагандист.

Справка. Департамент контрвоенной разведки (ДВКР) ФСБ России является подразделением центрального аппарата Федеральной службы безопасности России, осуществляющим непосредственное руководство подчиненными ФСБ России органами безопасности в войсках.

Рассказ российского пропагандиста является очередным свидетельством, что Россия осуществляет геноцид на оккупированных территориях. Рассказывая о "борьбе с нацизмом" и "защите русскоязычного населения", россияне определяют цель войны – уничтожение украинской нации.

Сами же россияне признают преследование украиноязычных жителей оккупированных территорий.

Что делает Россия в оккупированном Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе россияне активно проводят агитационные мероприятия. В частности, сейчас оккупанты начали новую волну так называемых идеологических направлений, которые направлены на детей.

В частности, россияне целенаправленно разрабатывают мероприятия и планы, благодаря которым смогут вбить в головы мариупольским детям тотальную ненависть ко всему украинскому. К сожалению, это происходит не только в Мариуполе, но и по всем оккупированным территориям. Пропаганда россиян заполонила все сферы жизни.