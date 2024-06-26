Росіяни, не соромлячись, хизуються тим, як здійснюють геноцид на окупованих територіях. Зокрема, на цікавий уривок зі стріму Кіріла Фьодорова звернув увагу журналіст Денис Казанський, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни зізнаються у власних злочинах

Поки росіяни продовжують брехати, що Буча – це, мовляв, фейк та постанова, Z-пропагандисти у прямому етері розповіли, як в окупованому Бердянську відправили "на підвал" дівчину за фразу українською.

… Welcome to Маріуполь, Бердянськ. Ви побачите "базовані російські міста". Ми їх за два роки "очистили". Ось спочатку (окупації – 24 Канал) у Бердянську заїхав на заправку, і мені дівчина каже: "Доброго вечора, прикладайте картку". Я питаю, чого це вона зі мною українською розмовляє, вона відповіла, що хоче так. Ну я її до найближчого посту ДВКР відправив, поїхала "відпочивати на підвал",

– зізнався у злочині пропагандист.

Довідка. Департамент контрвійськової розвідки (ДВКР) ФСБ Росії є підрозділом центрального апарату Федеральної служби безпеки Росії, що здійснює безпосереднє керівництво підпорядкованими ФСБ Росії органами безпеки у військах.

Розповідь російського пропагандиста є черговим свідченням, що Росія здійснює геноцид на окупованих територіях. Розповідаючи про "боротьбу з нацизмом" та "захист російськомовного населення", росіяни визначають мету війни – знищення української нації.

Самі ж росіяни визнають переслідування українськомовних жителів окупованих територій.

Що робить Росія в окупованому Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни активно проводять агітаційні заходи. Зокрема, зараз окупанти розпочали нову хвилю так званих ідеологічних напрямків, які спрямовані на дітей.

Зокрема, росіяни цілеспрямовано розробляють заходи та плани, завдяки яким зможуть вбити в голови маріупольським дітям тотальну ненависть до всього українського. На жаль, це відбувається не лише у Маріуполі, але й по усіх окупованих територіях. Пропаганда росіян заполонила усі сфери життя.