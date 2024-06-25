У "Жовтій стрічці" закликають фотографувати стікер з проукраїнським лозунгом на тлі пам'яток вашого міста. Метою флешмобу є показати світові, що спротив на тимчасово окупованих територіях не тільки триває, але й зростає.

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Флешмоб "Це – Україна"

Закликаємо усіх мешканців окупованих міст фотографувати стікер із надписом "*Назва вашого міста* – це Україна" на фоні визначних місць вашого міста,
– вказали у русі спротиву.

Активісти поділилися інструкцією, як можна стати частиною великого флешмобу:

  • Друкуйте або робіть власноруч стікер з надписом вашого міста.
  • Зробіть фотографію стікера на фоні значущих місць вашого міста.
  • Надсилайте свої фото координатору.

Готові плакати можна знайти на каналі "Макети Жовта Стрічка".

Як виглядає стікер до флешмобу "Це – Україна" / "Жовта стрічка"

"Нехай кожна фотографія стане свідченням нашої незламності та віри в Україну! Разом ми сильніші, разом ми вільні", – вказали організатори.

Зазначимо, що активісти "Жовтої стрічки" активно діють на окупованих територіях. Наприклад, у травні рух опору намалював в окупованому Донецьку український прапор.