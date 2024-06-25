У "Жовтій стрічці" закликають фотографувати стікер з проукраїнським лозунгом на тлі пам'яток вашого міста. Метою флешмобу є показати світові, що спротив на тимчасово окупованих територіях не тільки триває, але й зростає.

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Флешмоб "Це – Україна"

Закликаємо усіх мешканців окупованих міст фотографувати стікер із надписом "*Назва вашого міста* – це Україна" на фоні визначних місць вашого міста,

– вказали у русі спротиву.

Активісти поділилися інструкцією, як можна стати частиною великого флешмобу:

Друкуйте або робіть власноруч стікер з надписом вашого міста.

Зробіть фотографію стікера на фоні значущих місць вашого міста.

Надсилайте свої фото координатору.

Готові плакати можна знайти на каналі "Макети Жовта Стрічка".

Як виглядає стікер до флешмобу "Це – Україна" / "Жовта стрічка"

"Нехай кожна фотографія стане свідченням нашої незламності та віри в Україну! Разом ми сильніші, разом ми вільні", – вказали організатори.

"Жовта стрічка" є рухом громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України. Він виник у квітні 2022 року після повномасштабного російського вторгнення. Мета руху – інформаційний опір російським окупантам.

Зазначимо, що активісти "Жовтої стрічки" активно діють на окупованих територіях. Наприклад, у травні рух опору намалював в окупованому Донецьку український прапор.