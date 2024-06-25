Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що в окупантів більше немає жодного інтересу. Їх цікавить лише транзитна територія до Криму.

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У яких умовах живуть маріупольці

Забавін зазначив, що у Маріуполі росіяни побудували лише 50 багатоповерхівок. Хоча зруйнували та пошкодили більш як 2 тисячі будівель. У "новобудовах" гарні лише фасади будинків, але всередині жодні ремонтні роботи не проводилися.

Така ж складна ситуація з гуманітарною складовою, зокрема харчовими продуктами. Оскільки пріоритети для росіян – перевезення зброї. Тому ціни на харчі та засоби гігієни вищі, ніж у самій Росії. Є також певні складнощі з лікуванням. Маріупольці вимушено їздять на огляд до спеціалістів у російські міста.

У Маріуполі зареєстровано понад 600 громадських організацій. Нещодавно окупаційна влада проводила зібрання, але приїхали лише кілька десятків, частина з яких – афганці. Окупанти навіть не можуть зробити показовий захід, аби показати "суспільство" у місті.

У маріупольців зараз на слуху "перереєстрація житла". У них просто відбирають те, що дивом вціліло після російських обстрілів. Росіяни забирають, а потім продають через чорних рієлторів. На жаль, важкою залишається ситуація у Маріуполі,

– констатував Дмитро Забавін.

Нагадаємо, видання The Guardian повідомило, що Росія застосувала "тактику голоду" під час 85-денної облоги Маріуполя, що розглядається як воєнний злочин. За цей час було вбито 22 тисячі людей, а після окупації міста жителі залишились без основних життєвих зручностей.