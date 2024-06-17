Зокрема, у місті посилилась робота так званої "молодої гвардії". Детальніше про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін.

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Як росіяни вербують дітей

Депутат Маріупольської міської ради наголосив, що на окупованих росіянами територіях немає освіти є лише тотальна російська пропаганда, а всі заклади під вивіскою освіти – пропагандистські навчальні центри.

Окупанти цілеспрямовано розробляють заходи та плани, щоб маріупольським дітям вбити в голови повну ненависть до всього українського. На жаль, такі приклади ми бачили на наших територіях, які були окуповані з 2014 року. Росіяни виростили ціле зазомбоване покоління молодих українців.

Уявіть собі, дітям 10 – 12 років, які там навчалися, протягом 8 років вбивали в голову російську пропаганду. Ці молоді люди, коли російське керівництво наказало захопити Маріуполь, були найжорстокіші,

– мовив Забавін.

Росіяни просто здійснили злочини щодо дітей, навчаючи їх пропаганді. Ці жахливі речі окупанти зараз продовжують робити в Маріуполі й на всіх тимчасово окупованих територіях.

"Це ціла пропагандистська програма. Повинне бути окреме міжнародне розслідування цих фактів, тому що це є реальний злочин – вплив на розум, на розвиток дітей. Росіяни мають на меті потім використовувати цих дітей у бойових діях щодо України", – зазначив депутат Маріупольської міської ради.

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