Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что враг обстреливает Харьков как с земли, так и с воздуха. И говорить, что интенсивность атак сейчас снизилась, очень обманчиво.

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Терехов: Это геноцид украинского народа

В то же время, Терехов подчеркнул, что российские войска еще с первых дней полномасштабной войны цинично открывали огонь по жилым и густонаселенным районам города.

Тогда я сказал, что это геноцид украинского народа, геноцид харьковчан. И это все подтверждается сегодня,

– отметил городской голова.

И добавил, что рушатся целые микрорайоны, гибнут мирные люди и это ужасно. "То, что обстрелы меняются по времени, ничего не значит, потому что это еще опаснее", – объяснил он.

Ранее в Генштабе рассказали, что ВСУ крепко держат оборону Харькова, а в некоторых направлениях идут в контратаку. Оккупанты получают достойный отпор от наших защитников.

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