Во время задержания у мужчины нашли несколько важных вещественных доказательств: так называемые "блокноты разведчика" и "блокнот старшего радиотелефониста", которые используют российские оккупанты.

Важно Служба безопасности продолжает разоблачать диверсантов и коллаборантов по всей Украине

Кроме этого, у задержанного было аж 5 боевых гранат, тротиловые шашки с запалами, и SIM-карты российских и белорусских операторов. Сейчас мужчину допрашивают представители СБУ.

СБУ системно и методично противодействует диверсионно-подрывным проявлениям, которые сопровождают боевые действия на территории Украины. Ведь враг использует их как способ повлиять на ход войны и настроения граждан, – отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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