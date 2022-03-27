Однако СБУ ежедневно задерживают представителей диверсионных вражеских групп. О последних разоблачениях сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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В Харькове спецназовцы СБУ задержали мужчину, который координировал диверсионные группы и террористические группировки "Л/ДНР" в регионе.

В Одесской области во взаимодействии со спецслужбой Молдовы разоблачили транснациональную ОПГ, которая незаконно переправляла украинцев-призывников за границу.

В Днепре СБУ задержала коллаборанта, который хотел возглавить оккупационную администрацию. Он собирал данные о работниках объекта критической инфраструктуры города, их политической ориентированности и уровне лояльности к России.

В Полтавской области было обнаружено коллаборантку, которая агитировала за захват оккупантами украинских городов. Ее ботоферма заблокирована.

В Ивано-Франковской области разоблачена женщина, которая распространяла антиукраинский контент в соцсетях. Еще в первый день войны агитатор отправила фото ракетных обстрелов аэропорта Ивано-Франковска абоненту с российским номером.

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