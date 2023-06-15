Об этом в интервью Forbes заявил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий. Он сообщил, что в обоих случаях после обращения представителей компаний была изменена группа процессуальных руководителей, работавших над производствами.

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Дмитрий Вербицкий отметил, что злоупотребление работников прокуратуры является сферой ответственности Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора.

Если прокуроры совершили преступление, то должны понести ответственность. Для этого есть НАБУ и ДБР,

– заметил заместитель генерального прокурора Украины.

Кроме того, Дмитрий Вербицкий сообщил, что во время совещаний и тренингов с разными правоохранительными органами всегда подчеркивается, что обыски – это исключительная мера, которая должна применяться только в том случае, когда нет другого способа получить документы или необходимую информацию.

Ранее Федерация работодателей Украины совместно с несколькими другими объединениями предпринимателей объявила о намерении создать публичный реестр лиц, причастных к рейдерским атакам, которые с использованием правоохранительных органов в последние месяцы осуществляются на бизнес.

Председатель Совета ФРУ Дмитрий Олейник объяснил эту инициативу тем, что проблема масштабных рейдерских атак на бизнес стала вопросом национальной безопасности и требует немедленного решения.