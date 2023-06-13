В деле взяточника бывшего председателя Верховного Суда продолжаются следственные действия. Обыски проводят и у коллег Князева.
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Обыски провели еще у 3 судей
Детективы НАБУ провели обыски 16 мая в квартире судьи Большой палаты Верховного Суда Жанны Елениной. У нее дома наличными были найдены 177,7 тысячи долларов, а также 10 тысяч евро.
Однако лишь часть найденных денег идентифицировали как часть неправомерной выгоды – 50 тысяч долларов. Только на эти средства наложили арест, другие остались у судьи.
Обыски также провели у судьи Верховного Суда Ирины Григорьевой и судьи в отставке Кассационного уголовного суда Сергея Стороженко. Пока неизвестно, нашли ли у них неправомерную выгоду.
Дело Всеволода Князева: коротко
- В середине мая 2023 года действующего председателя Верховного Суда задержали на взятке в размере почти 3 миллиона долларов. Эту сумму он, вероятно, получил за решение суда в пользу украинского олигарха Константина Жеваго.
- Задержали взяточника на следующий день. Также пленум Верховного Суда провел заседание, на котором отстранил Князева с должности, а также выразил ему недоверие.
- Князев своей вины не признал. Он стал оправдываться, что якобы деньги ему не принадлежат, а оставить их в кабинете мог любой, ведь он был якобы незаперт.
- В НАБУ и САП сообщили, что только наличными им удалось изъять около полумиллиона долларов США. Следователи устанавливают источник происхождения этой суммы.
- Впоследствии Князев снова пытался оправдаться и заявил, что деньги якобы "на хранение" покинули его друзья. Экс-председатель Верховного Суда сообщил, что это были деньги семьи бизнесменов, которые будто бы попросили его придержать эту сумму, пока они будут отдыхать за границей.