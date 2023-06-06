Об этом глава государства заявил во время общение с журналистами, сообщает 24 Канал. Следует заметить, что Князева задержали в прошлом месяце.
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Зеленский прокомментировал задержание Князева
Президент отметил, что задержание председателя Верховного Суда – о надежде.
Я считаю, что если в стране председатель Верховного Суда задержан и будет сидеть в тюрьме, за решеткой, то это о надежде. Когда это было? Я просто не знаю. Я считаю, что это правильное решение, я считаю, что никаких тайн здесь нет,
– заявил глава государства.
По его словам, очень важно, что задержали такого человека.
"Мне кажется, что это о надежде как раз. Я хочу в это верить. По крайней мере, все сделано, все – ВККС, ВРП – все это начинает работать. Мне кажется, что это пример, что никто ничего не прячет", – объяснил Зеленский.
Он добавил, что есть судьи, которые не проходили современный отбор, а уже работают. Поэтому профильный парламентский комитет предложил разработать очень серьезные и жесткие шаги по очищению судебной ветви власти.
"Посмотрим, что они подготовят. Соответствующие изменения в законы должны также подготовиться", – подытожил украинский лидер.
Кратко о деле Князева
- В середине мая НАБУ разоблачило председателя Верховного Суда Всеволода Князева на получении 3 миллионов долларов взятки. Эту сумму он, вероятно, получил за решение суда в пользу украинского олигарха Константина Жеваго.
- Впоследствии его задержали. Тогда же пленум Верховного Суда выразил свое недоверие Князеву. Это поддержали 140 судей.
- Сам подозреваемый не признает свою причастность к неправомерному получению денег. Мол, средства, которые нашли, принадлежали не ему.
- В НАБУ и САП подчеркнули, что только наличными им удалось изъять около полумиллиона долларов США. Следователи устанавливают источник происхождения этой суммы.