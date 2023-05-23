Эти деньги изъяли. А НАБУ и САП расследуют источник происхождения и принадлежность этих средств.
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Обыск провели 22 мая в рамках досудебного расследования получения 2,7 миллиона долларов взятки бывшим главой ВС и адвокатом.
Эти деньги раньше передавали главе ВС в обмен на решения в пользу одного из украинских бизнесменов,
– напомнили в НАБУ.
НАБУ и САП изъяли почти полмиллиона долларов / Фото НАБУ
Детали коррупционного скандала
Ранее НАБУ разоблачило главу Верховного суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 миллионов долларов. Такую сумму Князев получал от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.
15 мая НАБУ заявило о разоблачении масштабной коррупции в Верховном суде. Правоохранители задержали экс-главу ВС Всеволода Князева. А 16 мая во время пленума Верховного суда 140 судей поддержали выражение Князеву недоверия.
Также было принято постановление пленума о прекращении полномочий главы Верховного суда. Впоследствии САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику – адвокату по делу о получении взятки.
Сам Князев, подозреваемый во взяточничестве, считает свое задержание "неправомерным". Однако он все равно находится в изоляторе.