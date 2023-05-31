Князев подчеркнул, что эту сумму якобы оставили на продолжительное время его друзья. Кроме этого, он также попросил суд "смягчить свою меру пресечения".

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Что сказал Князев о найденных у него дома деньгах

Экс-председатель Верховного Суда сказал, что это были деньги семьи бизнесменов, которые будто бы попросили его придержать эту сумму, пока они будут отдыхать за границей.

Это подтверждается соответствующими доказательствами,

– подчеркнул он.

К тому же судья жаловался, что не имеет мобильного телефона, чтобы позвонить своей семье. Однако адвокатам удалось связаться с его близкими, чтобы попросить их подать новые обращения в суд.

Экс-председатель Верховного Суда просит уменьшить сумму денежного залога

Князев также настаивал, чтобы ему уменьшили размер назначенного денежного залога. Судья считает, что сумма в 107,36 миллиона гривен слишком велика для него и он не сможет ее выплатить.

В заключение он подчеркнул, что между "суммой в 300 прожиточных минимумов", которую ему якобы должен был назначить суд и имеющимся залогом "лежит большая пропасть".

Обратите внимание! Вечером 31 мая суд рассмотрел апелляцию Князева и изменил ему меру пресечения. В результате размер денежного залога за экс-председателя Верховного суда уменьшили на 32 миллиона гривен.

Что известно о деле Всеволода Князева