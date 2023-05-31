Князев подчеркнул, что эту сумму якобы оставили на продолжительное время его друзья. Кроме этого, он также попросил суд "смягчить свою меру пресечения".
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Что сказал Князев о найденных у него дома деньгах
Экс-председатель Верховного Суда сказал, что это были деньги семьи бизнесменов, которые будто бы попросили его придержать эту сумму, пока они будут отдыхать за границей.
Это подтверждается соответствующими доказательствами,
– подчеркнул он.
К тому же судья жаловался, что не имеет мобильного телефона, чтобы позвонить своей семье. Однако адвокатам удалось связаться с его близкими, чтобы попросить их подать новые обращения в суд.
Экс-председатель Верховного Суда просит уменьшить сумму денежного залога
Князев также настаивал, чтобы ему уменьшили размер назначенного денежного залога. Судья считает, что сумма в 107,36 миллиона гривен слишком велика для него и он не сможет ее выплатить.
В заключение он подчеркнул, что между "суммой в 300 прожиточных минимумов", которую ему якобы должен был назначить суд и имеющимся залогом "лежит большая пропасть".
Что известно о деле Всеволода Князева
- В середине мая правоохранители с НАБУ разоблачили тогда еще председателя Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 миллионов долларов. Эту сумму он, вероятно, получал от людей, которые выступали за решение суда в пользу украинского олигарха Константина Жеваго.
- Впоследствии правоохранители задержали экс-главу ВС. Тогда пленум Верховного Суда выразил свое недоверие Князеву. Это решение было поддержано 140 судьями.
- Сам Князев свою причастность к неправомерному получению денег не признает. По его словам, эти средства принадлежали не ему.
- В НАБУ и САП подчеркнули, что только наличными им удалось изъять около полумиллиона долларов США. Пока они устанавливают источник происхождения этой суммы.