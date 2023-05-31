Князєв наголосив, що цю суму нібито залишили на тривалий час його друзі. Крім цього, він також попросив суд "пом’якшити свій запобіжний захід".

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Що сказав Князєв про знайдені у нього вдома гроші

Ексголова Верховного Суду сказав, що це були гроші родини бізнесменів, які буцімто попросили його притримати цю суму, поки вони будуть відпочивати за кордоном.

Це підтверджується відповідними доказами,

– підкреслив він.

До того ж суддя бідкався, що не має мобільного телефону, для того, аби подзвонити своїй родині. Однак адвокатам вдалося зв’язатися з його близькими, щоб попросити їх подати нові звернення до суду.

Ексголова Верховного Суду просить зменшити суму грошової застави

Князєв також наполягав, щоб йому зменшили розмір призначеної грошової застави. Суддя вважає, що сума у 107,36 мільйона гривень завелика для нього і він не зможе її виплатити.

Наостанок, він наголосив, що між "сумою у 300 прожиткових мінімумів", яку йому нібито мав призначити суд та наявною заставою "лежить велика прірва".

Зверніть увагу! Увечері 31 травня суд розглянув апеляцію Князєва та змінив йому запобіжний захід. В результаті розмір грошової застави за ексголову Верховного Суду зменшили на 32 мільйони гривень.

Що відомо про справу Всеволода Князєва