У справі хабарника колишнього голови Верховного Суду продовжуються слідчі дії. Обшуки проводять і у колег Князєва.
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Обшуки провели ще у 3 суддів
Детективи НАБУ провели обшуки 16 травня у квартирі судді Великої палати Верховного Суду Жанни Єленіної. У неї вдома готівкою знайшли 177,7 тисячі доларів, а також 10 тисяч євро.
Проте лише частину зі знайдених грошей ідентифікували як частину неправомірної вигоди – 50 тисяч доларів. Лише на ці кошти наклали арешт, інші – залишилися у судді.
Також обшуки провели у судді Верховного Суду Ірини Григор'євої та судді у відставці Касаційного кримінального суду Сергія Стороженка. Наразі невідомо, чи знайшли у них неправомірну вигоду.
Справа Всеволода Князєва: коротко
- У середині травня 2023 року на той час чинного голову Верховного Суду затримали на хабарі у розмірі майже 3 мільйони доларів. Цю суму він, ймовірно, отримав за рішення суду на користь українського олігарха Костянтина Жеваго.
- Затримали хабарника наступного дня. Також пленум Верховного Суду провів засідання, на якому усунув Князєва з посади, а також висловив йому недовіру.
- Князєв своєї провини не визнав. Він почав виправдовуватися, що буцімто гроші йому не належать, а залишити їх у кабінеті міг будь-хто, адже він був буцімто незамкнений.
- У НАБУ та САП повідомили, що лише готівкою їм вдалося вилучити близько пів мільйона доларів США. Наразі слідчі встановлюють джерело походження цієї суми.
- Згодом Князєв знову намагався виправдатися й заявив, що гроші нібито "на зберігання" залишили його друзі. Ексголова Верховного Суду повідомив, що це були гроші родини бізнесменів, які буцімто попросили його притримати цю суму, поки вони будуть відпочивати за кордоном.