У справі хабарника колишнього голови Верховного Суду продовжуються слідчі дії. Обшуки проводять і у колег Князєва.

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Обшуки провели ще у 3 суддів

Детективи НАБУ провели обшуки 16 травня у квартирі судді Великої палати Верховного Суду Жанни Єленіної. У неї вдома готівкою знайшли 177,7 тисячі доларів, а також 10 тисяч євро.

Проте лише частину зі знайдених грошей ідентифікували як частину неправомірної вигоди – 50 тисяч доларів. Лише на ці кошти наклали арешт, інші – залишилися у судді.

Також обшуки провели у судді Верховного Суду Ірини Григор'євої та судді у відставці Касаційного кримінального суду Сергія Стороженка. Наразі невідомо, чи знайшли у них неправомірну вигоду.

Справа Всеволода Князєва: коротко