Решение сообщил нардеп Ярослав Железняк. Ранее СМИ сообщали, что есть две кандидатуры на эту должность.

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Кандидатуру Костина одобрили

По словам Железняка, правоохранительный комитет Рады провел заседание. Участники поддержали постановление президента и согласились назначить Костина на должность генпрокурора Украины.

Железняк также сообщил результаты голосования. За такое решение высказались 17 членов комитета. Один нардеп воздержался от голосования.

За назначение Костина собирали подписи

  • Еще 17 июля на сайте Президента появился указ Владимира Зеленского об отстранении от должности генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объяснил это тем, что в структурах оказалось много предателей.
  • Обязанности генерального прокурора исполняет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко. По нему также было много оговорок и вопросов. Он стал известным, когда подписал подозрение пятому президенту Петру Порошенко.
  • А депутат Ярослав Юрчишин рассказывал, что в Раде начали собирать подписи за назначение генпрокурором нардепа от "Слуги народа" Андрея Костина. В то же время нардепы анонсировали, что назначение главы СБУ может отложиться.

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