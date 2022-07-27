Решение сообщил нардеп Ярослав Железняк. Ранее СМИ сообщали, что есть две кандидатуры на эту должность.
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Кандидатуру Костина одобрили
По словам Железняка, правоохранительный комитет Рады провел заседание. Участники поддержали постановление президента и согласились назначить Костина на должность генпрокурора Украины.
Железняк также сообщил результаты голосования. За такое решение высказались 17 членов комитета. Один нардеп воздержался от голосования.
За назначение Костина собирали подписи
- Еще 17 июля на сайте Президента появился указ Владимира Зеленского об отстранении от должности генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объяснил это тем, что в структурах оказалось много предателей.
- Обязанности генерального прокурора исполняет заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко. По нему также было много оговорок и вопросов. Он стал известным, когда подписал подозрение пятому президенту Петру Порошенко.
- А депутат Ярослав Юрчишин рассказывал, что в Раде начали собирать подписи за назначение генпрокурором нардепа от "Слуги народа" Андрея Костина. В то же время нардепы анонсировали, что назначение главы СБУ может отложиться.
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