Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг генпрокурора Руслана Кравченко.

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Будет ли ревизия всех дел НАБУ и СПА

Так, во время заседания ВСК Руслан Кравченко заявил, что проверит подследственность дел, которые уже расследует НАБУ. Мол, бюро имеет дела, которые не должно расследовать – потому что это не их подследственность.

Это отдельный кейс – отправить по подследственности дела, которые расследует НАБУ по чужой подследственности,

– заявил Руслан Кравченко.

В то же время генпрокурор заверил, что ревизию всех дел НАБУ и САП он не планирует.

Первое в приоритете – те уголовные производства, которые очень затягиваются, от года и более. В первую очередь буду обращать внимание именно на эти производства. Нет целесообразности мешать им работать. Они не все действия со мной согласовывают,

– указал он.

Относительно дела Алексея Чернышева, то генпрокурор пообещал не забирать его у Национального антикоррупционного бюро, поскольку это незаконно. Кравченко также сообщил, что намерен лично посетить судебное заседание по этому делу.