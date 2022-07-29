Новый генпрокурор Андрей Костин прокомментировал жуткое видео пыток россиянами украинского плененного. Детали передает 24 канал.

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Палачи должны остаться и быть наказаны в Украине, – Костин

Генпрокурор подчеркнул, что, по его личному убеждению, военные преступники должны остаться и быть осужденными в Украине. Это не прописано в законах, отметил Костин, однако он будет стараться реализовать такой ход. Полномочия руководителя Офиса генпрокурора позволяют ему это.

При этом Костин рассказал, что в плену у россиян больше украинских военных, чем их у нас. Именно поэтому обмен является сложным вопросом. Чтобы вернуть наших защитников домой, приходится отдавать оккупантов.

На пытки украинского пленного отреагировал омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец Военным назвал преступлением пытки попавшего в плен украинского военнослужащего, пишет "Украинская правда". Он отметил, что Украина готовит обращение в Комитет против пыток ООН и Международного комитета Красного Креста.

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Ужасная провокация россиян в Еленовке: коротко

В ночь на 29 июля россияне устроили жуткую провокацию в колонии в Еленовке, где содержали украинских военнопленных.

Они обстреляли барак и сообщили, что это вроде бы сделали ВСУ.

Погибло более 50 украинских воинов.

В Генштабе отметили, что россияне хотели дискредитировать ВСУ и скрыть доказательства пыток.

Узнайте в видео – россияне обстреляли колонию с украинскими пленными: