Про це повідомив під час зустрічі з журналістами новий генпрокурор Андрій Костін, інформує 24 канал. Він прокоментував моторошне відео катування українського полоненого росіянами.

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Кати мають лишитись і бути покарані в Україні, – Костін

Генпрокурор наголосив, що, на його особисте переконання, воєнні злочинці мають лишитись і бути засудженими в Україні. Це не прописано в законах, зауважив Костін, проте він старатиметься це реалізувати. Дозволяють дотриматись цієї позиції і повноваження керівника Офісу генпрокурора.

При цьому Костін розповів, що у полоні в росіян більше українських військових, аніж російських – в української сторони. Саме тому обмін є складним питанням. Аби повернути наших оборонців додому, доводиться віддавати окупантів.

На катування полоненого українця відреагував омбудсмен

Воєнним злочином назвав катування українського військовослужбовця, що потрапив у полон, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише "Українська правда". Він зазначив, що Україна готує звернення до Комітету проти катувань ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Жахлива провокація росіян в Оленівці: коротко

У ніч проти 29 липня росіяни влаштували моторошну провокацію у колонії в Оленівці, де утримували українських військовополонених.

Вони обстріляли барак і повідомили, що це начебто зробили ЗСУ.

Загинули понад 50 українських воїнів.

У Генштабі наголосили, що росіяни хотіли дискредитувати ЗСУ та приховати докази катувань.

Дізнайтесь у відео – росіяни обстріляли колонію з українськими полоненими: