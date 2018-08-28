Генпрокурор возмущен состоянием дел в недропользовании, – СМИ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал сферу выдачи разрешений на недропользование вторым по значимости коррупционным сегментом, где происходит масштабное незаконное обогащение.

Такое заявление он сделал в своем недавнем интервью, сообщает портал comments.ua.

"Позиция вторая – ресурсы. Вот информация о количестве выданных разрешений на пользование недрами и поступлениях денег в Госбюджет в период 2014-2017 годов. Знаете, сколько у нас проведено открытых аукционов за эти годы? Всего 43. Это на все: на песок, на глину, на нефть и газ. То есть из 2 213 выданных бланков только 43 прошли аукцион. Вот где корни олигархов, которые фактически бесплатными лицензиями наполняют свои олигархические группы".

Такое заявление генпрокурора стало сенсационным, поскольку ранее никто не относил зону ответственности Остапа Семерака, главы Министерства экологии и природных ресурсов Украины, на такой высокий уровень в украинской коррупционной вертикали.

При этом, по словам чиновника, коррупционная выдача разрешений на разработку месторождений уступает по масштабам только теневым доходам от управления госпредприятиями, но превосходит теневые доходы от таможни.

"Ловить коррупционеров можно бесконечно, но нужно закрывать источники основной коррупции. Я вижу три основных источника. Государственный сектор экономики – 3500 государственных предприятий... Позиция вторая – ресурсы... Есть еще третья позиция – это таможня", – заявил в своем интервью Генеральный прокурор Украины.

В течение недели, после обвинений со стороны Генпрокурора Юрия Луценко, никакой вразумительной реакции от Остапа Семерака не было. Что является очень удивительным фактом, учитывая серьезность озвученных фактов. А это, по мнению экспертов, говорит либо об усилении противостояния в правящей коалиции, либо является предвестником кадровых перестановок в рядах министров в правительстве Владимира Гройсмана.

Эксперты также считают, что очевидно, это является предупреждением о грядущих уголовных расследованиях.