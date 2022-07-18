Действительно ли таким уж неожиданным было резонансное решение главы государства и нет ли здесь каких-то подводных камней, насколько чиста репутация у временного и.о. генерального прокурора г-на Симоненко, стоит ли волноваться из-за его тесных связей с Татаровым и Ермаком, и что служило причиной этих отстранений – эксклюзивно сайту 24 каналу рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Олег Дунда.

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Что это было за неожиданное решение и есть ли в нем что-то скрытое от невооруженного глаза?

Ну, для кого-то это было ожидаемо, а для кого-то, может, и неожиданность (улыбается). Давайте наконец признаем, что это решение было не то, что насущным, а уже даже запоздалым. Если смотреть на вещи реально, это нужно было сделать уже давно. И по одной фигуре, и по другой. Можем отдельно пройтись по каждому.

Ничего положительного о Венедиктовой?

Так давайте...

Вообще по кадровым вопросам я немножко посыпаю сейчас голову пеплом. В том смысле, что современная власть и я, как ее представитель… мы делаем в целом достаточно правильные кадровые решения, но слишком поздно. И это главная проблема.

То, что нужно было сделать год, а то и два назад, мы делаем только сейчас. Нет ничего хуже удачного, однако запоздалого решения. Как следствие, оно уже не даст того эффекта и результата, которого можно было бы ожидать при условии, что бы все делалось вовремя.

А что касается каждой из этих двух фигур, во-первых, по Венедиктовой, я еще в прошлом году говорил, что она не может выполнить те задачи, которые перед ней, как перед генпрокурором, были поставлены.

Вот, если сегодня попытаться вспомнить какие-то знаковые моменты, которыми нам запомнилась госпожа Ирина Венедиктова, то среди них не будет ни одного положительного.

Она не продемонстрировала хотя бы малейшего прогресса ни по одному из дел. Следовательно, ее эффективность равна нулю. Остро вопрос об увольнении Ирины встал еще в конце прошлого года. Однако из-за войны и других масштабных событий этот вопрос было решено отложить. Хорошо, что хоть сейчас сделали то, что должны были сделать уже давно.

А по Баканову история вообще удивительна. За 3 года СБУ так и не стала той, какой должна была стать. Эта структура как была этаким болотом, так им осталась и сегодня.

Вот приведу некоторые примеры. Что от подобного органа требует в первую очередь? Борьбы с угрозами для государства внутри и извне последнего. Однако СБУ при Баканове эту задачу не выполняла, занимая более конформистскую позицию.

Год назад была поставлена ​​задача проверить государственных чиновников на наличие у них российских паспортов. Очень странно было бы, если соответствующая служба не владела такой информацией. Но в том-то и дело, что она ею владела как раз. Однако, в ответ на официальное обращение сказали, что нужной информации у них нет.

Сразу возникает вопрос: а зачем тогда такая служба безопасности нам нужна?

В то время как у общественного сектора и журналистов такие данные есть, а у спецслужбы – нет. Ну, пусть тогда уже общественные деятели и возглавляют СБУ.

Или, например, ситуация с господином Ковалевым. Человек где-то в середине марта, а СБУ и, к слову, ГБР начали реагировать в конце апреля. Им нужен был месяц для того, чтобы отреагировать на это. А сколько случаев дезертирства было в рядах служащих? Вот хотя бы и на Херсонщине. Таких историй очень много.

При этом у этой службы есть время приходить к народным депутатам и спрашивать их, почему это они против стамбульских переговоров?

Баканову явно не место в кресле, с которого он был снят, говорит депутат / Фото предоставлено героем

Давайте немного больше детализируем прокурорскую историю. Нынешний и.о Симоненко, по информации некоторых других СМИ, имел определенные связи с криминалом и является креатурой Татарова-Ермака, по сути.

О связях господина Симоненко я ничего не слышал. Насколько я знаю, по этому ничего доказано не было. Вдобавок, любят человека винить в связях с какими-то сомнительными фигурами. А потом ничего из этого не доказывать.

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Понимаю, что это пиар-акция для того, чтобы эту должностную каким-то образом сбить.

А что касается Татарова, то он является заместителем главы Офиса президента. Хотим мы того или нет, а любая достаточно значимая фигура среди государственных чиновников будет иметь с ним какие-либо профессиональные отношения.

В таком случае внимание прежде всего следует обращать на то, хорошо ли новоназначенный выполняет свои обязанности.

В интервью Сергею Иванову на канале "Исландия" вы сказали, что Баканов не выполнял фактически своих обязанностей последние несколько месяцев. Вместо него, по вашим словам, это делал его заместитель Малюк. Так все останется так и дальше, стоит ли нам все же ждать чего-то качественно нового?

Хотелось бы, конечно, чтобы действующее положение вещей изменилось. Судя по тому, что я вижу, работники СБУ на местах пытаются выполнять свои обязанности. По крайней мере, в Киевской области.

Будет ли Малюк или следующий глава Службы Безопасности эффективным на 100%? Я в этом не уверен. Вообще, на 100% трудно выполнить какую-нибудь такую ​​задачу, но будем на это надеяться.

У меня была где-то год назад очень интересная встреча с представителями СБУ. Во время нее я пытался понять, изменилось ли их мировосприятие и понимание своей работы.

По ее результатам я уже тогда понял, что Баканова нужно снимать. Ведь было видно, что он занял какую-то инертную позицию, мол, я не буду вмешиваться, пусть оно течет само по себе.

Потому и произошло 2 месяца назад фактическая смена руководителя на Малюка. К нему много претензий. И в этой связи, скорее всего, он будет временным руководителем. Само по себе это должностное лицо очень однобокое. Видит СБУ чисто как силовой орган. В то время как эта служба в первую очередь является интеллектуальной, аналитической частью силового блока. И только потом силовой, по существу.

Задержание очередного предателя в рядах службы стало последней каплей в вопросе увольнять Баканова или нет?

Нет, его бы уволили и без этого очередного разоблачения предателя. Беда в том, что за 30 лет мы так и не смогли провести должной люстрации в силовом поле среди служащих безопасности. Как следствие, абсолютное большинство из них и дальше продолжало мыслить категориями дружбы с рф. Поэтому такие задержания станут рутиной в ближайшее время.

Страсти вокруг САП повлияли на судьбу Венедиктовой?

Отнюдь. Экс-генпрокурор никак не влияет на назначение главы САП. Этим занимается соответствующая комиссия. Именно она должна завершить свою работу в этом направлении.

Одним из ключевых вопросов в последнее время было огромное число предателей в прокуратуре. Но тогда надо ждать и увольнения Монастырского, потому что среди полицейских предателей было не меньше. Надо признать это честно.