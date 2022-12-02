Генсек НАТО Йенс Столтенберг не уверен, что сторонам удастся договориться по этому вопросу. Поэтому призывают поддерживать боеспособность систем обороны, которые Украина получила раньше.

Кстати Получит ли Украина системы ПВО Patriot: Пентагон дал неутешительный ответ

Стороны еще не договорились

Генсек считает, что нужно отделить дискуссию о 3 Patriot, которые предложила Германия для защиты воздушного пространства Польши от вопроса поставки Украине большего количества ПВО.

Пока рано говорить, что стороны договорились,

– сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что все понимают, что Украине необходимо немедленно помогать, но нужно помнить об обеспечении надлежащей работы уже предоставленных систем. По словам Столтенберга, это не менее важно, чем предоставление новых.

Он подчеркнул, что союзники имеют задачу обеспечить ВСУ необходимыми боеприпасами к имеющимся системам ПВО, а также запасными частями и их техническим обслуживанием.

Что этому предшествовало

После того, как в Польше упала ракета, Германия предложила предоставить Варшаве системы ПВО Patriot. Варшава отказалась и подчеркнула, что лучше отдать эти системы Украине.

Германия отказала, аргументируя, что эти системы предназначены для использования только на территории НАТО.

Ранее Столтенберг отмечал, что в Альянсе обсуждается вероятность поставки Patriot в Украину. Однако в Пентагоне дали неутешительный ответ, отметив, что отправку систем не планируют.

Смотрите больше – Катков оценил вероятность передачи Украине Patriot: видео