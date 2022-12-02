Генсек НАТО Єнс Столтенберг не впевнений, що сторонам вдасться домовитись у цьому питанні. Тому закликають підтримувати боєздатність систем оборони, які Україна отримала раніше.

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Сторони ще не домовились

Генсек вважає, що треба відокремити дискусію про 3 Patriot, які Німеччина запропонувала для захисту повітряного простору Польщі від питання постачання Україні більшої кількості ППО.

Поки зарано говорити, що сторони домовилися,

– сказав Столтенберг.

Генсек зауважив, всі розуміють, що Україні необхідно нагально допомагати, але потрібно пам'ятати про забезпечення належної роботи вже наданих систем. За словами Столтенберга, це не менш важливо, ніж надання нових.

Він наголосив, що союзники мають завдання забезпечити ЗСУ необхідними боєприпасами до наявних систем ППО, а також запасними частинами і їх технічним обслуговуванням.

Що цьому передувало

Після того, як у Польщі впала ракета Німеччина запропонувала надати Варшаві системи ППО Patriot. Варшава відмовилась та наголосила, що краще віддати ці системи Україні.

Німеччина відмовила, аргументуючи, що ці системи призначені для використання лише на території НАТО.

Раніше Столтенберг зазначав, що в Альянсі обговорюють ймовірність постачання Patriot до України. Однак у Пентагоні дали невтішну відповідь, зазначивши, що наразі відправку систем не планують.

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