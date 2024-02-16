О смерти так называемого российского оппозиционера стало известно днем 16 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на это его смерть.

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Россия должна ответить на вопрос

Столтенберг отметил, что он "глубоко опечален и обеспокоен" сообщениями о смерти так называемого российского оппозиционера Алексея Навального.

Нам нужно установить все факты, и Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах его смерти,
– сказал генсек Столтенберг.

На момент смерти Навальному исполнилось 47 лет.

Какова причина смерти Навального

  • Медики проводили реанимационные мероприятия, но они "не дали положительных результатов". Как сообщают в российских медиа, у российского политика оторвался тромб.
  • Ему, как утверждают росСМИ, стало плохо сразу после прогулки.
  • По словам Пескова, Путину уже сообщили о смерти российского оппозиционера Навального.