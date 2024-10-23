Впрочем, заместитель спикера генсека ООН Фархан Гак уверяет, что такая практика является "стандартной". В то же время он отмечает, что эта поездка также имеет "важное значение", передает Укринформ.

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Как в ООН оправдывают визит Гутерреша в Россию

Гак заявил, что поездка Гутерреша в Россию на собрание лидеров БРИКС является "стандартной практикой". Он подчеркнул, что позиция генсека ООН относительно российской войны против Украины остается неизменной.

Позвольте мне рассмотреть эти два момента – ту часть, которая касается его присутствия (на мероприятии БРИКС – 24 Канал), и ту часть, которая касается его встречи с президентом Путиным,

– подчеркнул представитель Гутерреша.

В частности, Гак акцентировал, что Гутерреш и ранее принимал участие в саммите БРИКС, правда – тогда он проходил в Южной Африке. Однако представитель генсека ООН заявил, что "это является стандартной практикой для участия в заседаниях организаций с большим количеством важных государств-членов, таких как G7 и G20". Более того, Гак отметил, что встреча в российской Казани "имеет большое значение для работы ООН со странами БРИКС, представляющих около половины населения земного шара".

Что касается встречи с Владимиром Путиным, то здесь представитель генсека ООН ответил сдержанно и лаконично.

Что касается вашего вопроса о встрече с президентом Путиным, то генеральный секретарь подтвердит свою хорошо известную позицию относительно войны в Украине и условий справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН,

– заявил Гак.

По словам представителя Гутерреша, генсек воспользуется возможностью провести ряд двусторонних встреч с лидерами, которые примут участие в саммите. В то же время Гак заявил, что генсек ООН также ждет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в МИД Украины раскритиковали поездку Гутерреша на саммит БРИКС в России. В ведомстве напомнили, что генсек ООН отклонил приглашение на Саммит мира, который проходил в Швейцарии, но в то же время – принял приглашение от военного преступника прибыть в страну-агрессора.