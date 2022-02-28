О таком заявлении Гуттереша сообщают российские СМИ. Это не первый раз ООН подвергают острой критике слова президента России о переводе российских сил ядерного сдерживания в "особый режим боевого дежурства".
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Идея применения ядерного оружия – неприемлема
Ранее представитель ООН уже назвал идею ядерного конфликта "немыслимой". Он отметил, что это мнение разделяет и сам генеральный секретарь Организации Объединенных наций.
Простая идея ядерного конфликта просто немыслима,
– сказал Стефан Дюжаррик.
Между тем, экспосол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 канала рассказал, что такие заявления Путина свидетельствуют о том, что в Кремле – паника. Даже технически нанести ядерный удар по Украине – очень тяжело.
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