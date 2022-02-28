Про таку заяву Гуттереша повідомляють російські ЗМІ. Це не вперше ООН піддають гострій критиці слова президента Росії про переведення російських сил ядерного стримування в "особливий режим бойового чергування".

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Ідея застосування ядерної зброї – неприйнятна

Раніше р ечник ООН вже назвав ідею ядерного конфлікту "немислимою". Він зазначив, що цю думку поділяє і сам генеральний секретар Організації Об'єднаних націй.

Проста ідея ядерного конфлікту просто немислима,

– сказав Стефан Дюжаррік.

Тим часом експосол України у США Валерій Чалий в ефірі 24 каналу розповів, що такі заяви Путіна свідчать про те, що у Кремлі – паніка. Навіть технічно завдати ядерний удар по Україні – дуже важко.

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